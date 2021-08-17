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Происшествия17 августа 2021 17:25

На Ставрополье пособник террористов получил 9 лет колонии

Злоумышленник с решением суда не согласился, обжаловал его. Однако Ставропольский краевой суд оставил приговор без изменений
Руслан АПОЛЛОНОВРуслан АПОЛЛОНОВ
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Октябрьский районный суд Ставрополя вынес приговор по уголовному делу за оказание содействия членам запрещенной в РФ организации ИГИЛ *.

Злоумышленник приговорен к 9 годам исправительной колонии особого режима и ограничению свободы сроком на один год. Выяснилось, что находясь в тюрьме, мужчина перевел деньги на банковскую карту своего подельника.

А тот организовал перевальный пункт для завербованных людей, желающих вступить в состав террористической организации и прибывающих для переброски на территорию Сирии *.

Злоумышленник с решением суда не согласился, обжаловал его. Однако Ставропольский краевой суд оставил приговор без изменений.

*Верховный суд РФ в 2014 году признал организацию «Исламское государство» террористической и запретил на территории России. Участие в этой организации преследуется по закону.