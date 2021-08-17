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Общество17 августа 2021 20:03

В Чечне и Ингушетии нет ни одной курящей женщины

Специалисты привели статистику за 2020 год
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
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Во время сбора статистики, респондентам задавали вопрос о курении. Курите ли вы, как часто и т.д. Исследование охватило большую часть регионов России, в том числе республики СКФО.

По данным статистики, в 2020 году все респонденты-женщины из Чечни и Ингушетии ответили, что не курят и никогда не курили сигареты. В Дагестане положительно ответили 1,6% опрошенных, в Кабардино-Балкарии - 3%, в Карачаево-Черкесии - 6,9%. В Северной Осетии - 9,1%.

Все республики попали в список регионов с "самыми некурящими женщинами".

В России число курящих сократилось на 1,33 млн за время пандемии: в 2020 году их было 27,9 млн человек.