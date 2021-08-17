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Недвижимость17 августа 2021 20:26

Канализация Невинномысска перешла на аварийный режим работы

Сейчас власти хотят заменить наиболее прохудившийся участок системы
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
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В мэрии Невинномысска сообщили, что во всем городе возникли проблемы с канализационной системой. Ее перевели в особый режим работы из-за неисправностей.

- Всю ночь и половину дня у нас в аварийном режиме работает канализационный хозфекальный коллектор. Прошу всех набраться терпения – ситуация сложная, но специалисты решают вопрос. Город должен жить и работать, - заявил глава города Михаил Миненков.

Сейчас идут восстановительные работы. Скорее всего, в скором времени власти начнут капитальное обновление системы. Трубы меняли не менее 16 лет назад.