Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество18 августа 2021 8:36

В Ставрополе установят 40 мемориальных досок в память о Героях Советского Союза

Мемориальные доски станут знаком исторической памяти и неотъемлемой частью улиц, которые носят имена Героев Советского Союза
Руслан АПОЛЛОНОВРуслан АПОЛЛОНОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)

В Ставрополе запустили проект краевого отделения Российского военно-исторического общества «Улица Героя».

Сегодня, 18 августа. Мемориальную доску памяти Валерия Чкалова – Героя Советского Союза, откроют в переулке, который носит имя легендарного летчика. Информационную доску разместили на здании по адресу: Чкалова, 17. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра.

Уже к осени в нашем городе появятся 40 информационных табличек с именами Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы.

Мемориальные доски станут знаком исторической памяти и неотъемлемой частью улиц, которые носят имена Героев Советского Союза.