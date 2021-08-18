В Ставрополе установят 40 мемориальных досок в память о Героях Советского Союза

В Ставрополе запустили проект краевого отделения Российского военно-исторического общества «Улица Героя».

Сегодня, 18 августа. Мемориальную доску памяти Валерия Чкалова – Героя Советского Союза, откроют в переулке, который носит имя легендарного летчика. Информационную доску разместили на здании по адресу: Чкалова, 17. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра.

Уже к осени в нашем городе появятся 40 информационных табличек с именами Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы.

Мемориальные доски станут знаком исторической памяти и неотъемлемой частью улиц, которые носят имена Героев Советского Союза.