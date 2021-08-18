Крупную партию героина изъяли полицейские на Ставрополье

Фото: пресс-служба краевого управления МВД России

Силовики выяснили, что житель одной из стран ближнего зарубежья планирует сбыть наркотики на территории Ставрополья.

При отработке полученной оперативной информации полицейские задержали молодого человека на одной из улиц краевого центра, после того как он получил крупную партию наркотиков через специально организованный тайник.

Во время личного досмотра в рюкзаке задержанного оперативники обнаружили и изъяли сверток с порошкообразным веществом.

Проведенное исследование показало, что в свертке находился героин массой более 1 килограмма. Об этом сообщает пресс-служба регионального управлении МВД России.

Как установили полицейские, мужчина собирался расфасовать наркотик по полимерным сверткам различного веса и сбыть через так называемые «закладки».

По данному факту возбудили уголовное дело по статье: «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере». Сейчас злоумышленник находится под стражей.

Расследование уголовного дела продолжается.