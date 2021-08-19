Михаил Миненков рассказал, как за 5 лет Невинномысск стал городом-миллиардером

Фото: пресс-служба администрации Невинномысска

В 2016 году Михаил Миненков возглавил Невинномысск. На своей странице в Instagram он рассказал, что пять лет назад собственные доходы города немного превышали 700 млн рублей при накопившемся перед банками долгом больше 400 млн.

По словам Миненкова, став главой Невинномысска он делил оставшееся средства не на «хотелки», а на простое «поддержание штанов». Теперь же можно гордо называть Невинномысск городом-миллиардером, который может позволить себе софинансирование строительства путепроводов и дорог, ремонтировать муниципальные учреждения и строить кванториумы.

- Вот и пролетели 5 лет моего контракта главы!, - написал в соцсети Михаил Миненков. - А начиналось все с первого субботника. Предлагаю вспомнить и пройти пятилетней дорогой вместе, порадоваться сделанному и покритиковать, посмотреть в прошлое и устремиться в будущее. Мы проделали этот пятилетний путь вместе!

Первое видео из архива, посвященное субботнику, можно посмотреть в аккаунте Миненкова.