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Происшествия20 августа 2021 9:30

В Ставрополе эвакуировали поликлинику

На улицу вывели медперсонал и всех посетителей
Иван НЕТРЕБКОИван НЕТРЕБКО
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Утром 21 августа 2021 года пользователи соцсетей стали выкладывать видео эвакуации поликлиники в «Белом городе». Из клинического многопрофильного центра, расположенного на улице Тюльпановой, вывели всех посетителей и медперсонал.

Причина произошедшего пока не уточняется.

Кстати, в апреле текущего года данную поликлинику уже эвакуировали. Тогда полицейские и спасатели осматривали здание после поступившего звонка о странной находке. После проверки медицинское учреждение заработало в штатном режиме - подозрительным предметом оказачлся чей-то забытый пакет с вещами.