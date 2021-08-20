В Ставрополе эвакуировали поликлинику

Утром 21 августа 2021 года пользователи соцсетей стали выкладывать видео эвакуации поликлиники в «Белом городе». Из клинического многопрофильного центра, расположенного на улице Тюльпановой, вывели всех посетителей и медперсонал.

Причина произошедшего пока не уточняется.

Кстати, в апреле текущего года данную поликлинику уже эвакуировали. Тогда полицейские и спасатели осматривали здание после поступившего звонка о странной находке. После проверки медицинское учреждение заработало в штатном режиме - подозрительным предметом оказачлся чей-то забытый пакет с вещами.