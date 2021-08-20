В МЧС назвали причину эвакуации поликлиники в Ставрополе

В Ставрополе утром 20 августа 2021 года прошла эвакуация одной из поликлиник города. В социальных сетях очевидцы разместили видео, на котором здание учреждения покидают десятки человек, в том числе медицинский персонал. Слышен звук пожарной или полицейской машины.

Видимых признаков возгорания в ролике не показали.

В ГУ МЧС по Ставропольскому краю прокомментировали произошедшее и назвали причину эвакуации.

- Произошло ложное срабатывание автоматизированной пожарной сигнализации, - сообщили представители ведомства.