В МЧС назвали причину эвакуации поликлиники в Ставрополе

В Ставрополе утром 20 августа 2021 года прошла эвакуация одной из поликлиник города. В социальных сетях очевидцы разместили видео, на котором здание учреждения покидают десятки человек, в том числе медицинский персонал. Слышен звук пожарной или полицейской машины.
Видимых признаков возгорания в ролике не показали.
В ГУ МЧС по Ставропольскому краю прокомментировали произошедшее и назвали причину эвакуации.
- Произошло ложное срабатывание автоматизированной пожарной сигнализации, - сообщили представители ведомства.