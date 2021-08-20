Бабушка с внуком сорвались с канатной дороги в Кабардино-Балкарии

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Во время экскурсии в Кабардино-Балкарии 66-летняя бабушка с ее 11-леним внуком выпали из кресла подвесной канатно-кресельной дороги на горе «Малая Кизиловка» в Нальчике. В результате получили вред здоровью различной степени тяжести.

Как рассказали «КП» в следственном комитете республики, по данному факту расследуется уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя).

Произошло ЧП 5 августа 2021 года. В кассе экскурсионного комплекса «Жемчужина» женщина купила два билета, но при посадке машинист-оператор потребовал занять только одно место и усадить внука на колени. Подчеркнем, что это непрерывно движущаяся канатная дорога. Женщина поступила так, как сказали, но не успела пристегнуться страховочной цепью - та просто не рассчитана на двух человек.

- Действий со стороны сотрудника канатно-кресельной дороги, направленных на пресечение опасного для жизни и здоровья пассажиров использования оборудования, не последовало. Во время движения несовершеннолетний и его бабушка сорвались и упали на склон, прилегающий к канатной станции, - комментируют в СКР по КБР.