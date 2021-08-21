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Происшествия21 августа 2021 15:01

В Ингушетии бизнесмен ответит за взрыв на опасном производстве

Ему грозит до 7 лет тюрьмы
Антон ШАПОВАЛОВАнтон ШАПОВАЛОВ
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В Ингушетии передали в суд дело против предпринимателя, которого обвиняют в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. Об этом рассказывает СУ СКР по республике.

В 2017 году бизнесмен, не оформив разрешение на производство и реализацию строительных пеплоблоков, нанял человека, у которого не было квалификации для выполнения работ на опасных производственных объектах. В результате в помещении для сушки изделий произошел взрыв газовоздушной смеси. Три человека, которые были там, скончались на месте.

- За совершение данного преступления Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрено наказание до 7 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, - сказано в сообщении СУ СКР по Ингушетии.