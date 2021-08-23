В Ингушетии годовалая девочка утонула в домашнем бассейне

- Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ингушетии погибла годовалая девочка, оставшись без присмотра взрослых. Как уточнили в прокуратуре республики, 22 августа 2021 года ребенок упал в бассейн во дворе дома. Дом находится в сельском поселении Троицкое. В Сунженскую больницу девочку привезли уже без признаков жизни.

- В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего.

Прокуратура даст оценку соблюдению требований законодательства о защите прав несовершеннолетних, а также надлежащему исполнению родителями обязанностей по воспитанию и содержанию ребенка, - говорится в сообщении надзорного ведомства Ингушетии.