В Кочубеевском округе возобновляют подачу воды

Из-за осадков в одной из соседних районов и попадании селевых потоков в реку Кубань, из которой по Казьминскому групповому водопроводу питаются поселения округа, возникли проблемы на очистных сооружениях и снизились объемы подачи воды.

По словам временно и.о генерального директора ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» Вячеслава Акимова, на сегодняшний день «мутность» воды устранили. Возобновляется ее плановая подача потребителям. До конца дня планируется восстановление подачи в село Казьминское.

До этого периода продолжается подвоз воды населению, который осуществляют шесть водовозов.

Глава Ставрополья поручил проработать планы и внести предложения по модернизации системы водоснабжения Кочубеевского округа.

Он актуализировал задачу внесения изменений в региональный бюджет для закупки доптехники, предназначенной для улучшения качества водоснабжения населения Ставрополья.

Ранее сайт stav.kp.ru писал, что по данным Ставропольского Гидрометцентра, 23 августа местами в крае пройдет сильный дождь в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром со скоростью 20-25 метров в секунду.

И одновременно с этим в юго-восточных районах региона прогнозируется чрезвычайная пожароопасность (5 класс). В восточной части Ставрополья - высокая пожароопасность (4 класс).