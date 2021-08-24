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Общество24 августа 2021 8:32

За сутки на Ставрополье от коронавируса скончались 18 человек

Число умерших в регионе достигло 2186
Ася АСРЯНАся АСРЯН
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На Ставрополье за сутки количество выздоровевших от коронавируса увеличилось и составило в целом 60 870 человек. Тестирование для выявления инфекции продолжается. Об этом сообщил 23 августа губернатор края на своей странице в сети.

С начала пандемии в крае выполнено 2 миллиона 353 тысячи таких исследований.

Ежедневно выявляются факты заражения, статистика пополнилась и за прошедшие сутки. За вчерашний день коронавирус подтвердился у 349 человек. Еще 18 пациентов с подтвержденным диагнозом скончались. Число умерших в регионе достигло 2186.

Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.