За сутки на Ставрополье от коронавируса скончались 18 человек

На Ставрополье за сутки количество выздоровевших от коронавируса увеличилось и составило в целом 60 870 человек. Тестирование для выявления инфекции продолжается. Об этом сообщил 23 августа губернатор края на своей странице в сети.

С начала пандемии в крае выполнено 2 миллиона 353 тысячи таких исследований.

Ежедневно выявляются факты заражения, статистика пополнилась и за прошедшие сутки. За вчерашний день коронавирус подтвердился у 349 человек. Еще 18 пациентов с подтвержденным диагнозом скончались. Число умерших в регионе достигло 2186.

Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.