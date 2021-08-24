В медицинском колледже Невинномысска появились симуляторы, фантомы и манекены

Колледж пошел навстречу абитуриентам и продлил прием документов до 25 ноября 2021 года

В Невинномысский филиал Северо-Кавказского медицинского колледжа поступила партия симуляторов, фантомов и манекенов для обучения студентов. Как рассказал на своей странице в Instagram глава города Михаил Миненков, это изделия высочайшего качества. С их помощью будущие медики будут учиться правильно взаимодействовать с пациентами.

- Манекены с отдельными элементами, обратной связью, звуковым сопровождением, с автоматической физиологической реакцией обеспечивают реальный подход к многократному оказанию и контролю за медицинской помощью, - заметил глава Невинномысска.

В колледже появились тренажеры для обследования внутренних органов и для практической отработки инъекций. Манекен новорожденного ребенка для обучения медсестер, модель-фантом по уходу за младенцем, учебная модель для сердечно-легочной реанимации и многое другое.

Напомним, что колледж пошел навстречу абитуриентам и продлил прием документов до 25 ноября 2021 года. Михаил Миненков сообщил, что 24 августа в 20:00 часов на странице @nevmedcollege директор Северо-Кавказского медицинского колледжа Станислав Наумов проведет для поступающих прямой эфир.