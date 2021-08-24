В Ставрополе 27 и 29 августа пройдет авиашоу

В Ставрополе военные летчики готовят захватывающее зрелище. Так, в рамках международного форума «Армия-2021» в краевом центре проведут показ авиатехники. Об этом сообщил глава региона Владимир Владимиров на своей странице в Инстаграм.

- Гордость нашей авиации – вертолеты МИ-8 и МИ-35, истребители Су-27, штурмовики Су-25 – совершат пролёт над площадью святого Князя Владимира. «Авиапарад» состоится 27 и 29 августа. А пока ведутся тренировочные полеты, - рассказал подписчикам губернатор Ставрополья.

- Не волнуйтесь, если увидите в небе военную авиатехнику, - добавил он.

Кстати, наблюдать репетицию зрелищного шоу можно сегодня и завтра.