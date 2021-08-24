В Ингушетии, Кабардино-Балкарии зафиксировали самый высокий уровень бедности в России

Уровень бедности по России составляет 12,1%. Об этом говорится в данных Минтруда. При этом наибольший уровень бедности фиксируется в Туве, Ингушетии и Кабардино-Балкарии.

Согласно данным, по итогам прошлого года в нашей стране числилось 17,8 млн человек с доходами ниже прожиточного минимума, что составляло 12,1%. При этом наибольший уровень бедности фиксировался в Туве - 34,1%, Ингушетии - 30% и Кабардино-Балкарской Республике - 24,2%.

Средняя заработная плата в Ингушетии за три последних месяца: за май, 2021 - 35 182 руб, за апрель, 2021 - 31 339 руб., за март, 2021 - 30 479 руб.

В КБР средняя зарплата за этот год составила- 33 708 руб. Наиболее высокооплачиваемой отраслью в Кабардино-Балкарской Республике является Транспорт / Автосервис. Средняя заработная плата в отрасли составляет 60474 руб.