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Общество24 августа 2021 20:16

Первая в России гендерная система видеонаблюдения появится в Железноводске

В городе-курорте действует система "Умный город"
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
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Новые камеры, которые могут распознавать пол человека, появятся в Железноводске по проекту "Умный город". Внедрение новой системы инициировал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Камеры установят в самых людных местах города, где больше всего туристов. Например, с их помощью можно будет узнать, сколько мужчин и женщин прошли по Каскадке.

Также система видеонаблюдения выполняет свои важнейшие первостепенные функции: фиксируют правонарушения, распознают лица и т.д. С помощью системы "Умный город" удалось снизить количество ДТП и уровень преступности.