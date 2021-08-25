На Ставрополье за сутки диагноз коронавирусная инфекция подтвердился у 354 человек. Число зараженных достигло 73075. Об этом сообщил губернатор региона на своей странице в Инстаграм.

Число пациентов, снятых с медицинского наблюдения, продолжает ежедневно расти. За прошедшие сутки выписано ещё 248 человек. Таким образом, за весь период болезнь в крае сумел преодолеть уже 61118 пациентов. Врачи продолжают оказывать помощь заболевшим.

Для выявления инфекции с начала пандемии в крае сделано почти 2 миллиона 360 тысяч тестов. За сутки скончались еще 17 человек. Губернатор Ставрополья выразил соболезнования родным и близким этих людей.