Глава Невинномысска обсудил с министром здравоохранения Ставрополья эпидситуацию в городе

Было отмечено, что вирус сильно помолодел — возраст тяжелобольных снизился на 12,5 лет, а кислородозависимых — стало больше

Глава Невинномысска Михаил Миненков провел рабочую встречу с министром здравоохранения Ставропольского края Владимиром Колесниковым. В ней поучаствовало также руководство завода «Невинномысский Азот». С недавних пор предприятие поставляет в медучреждения города медицинский кислород.

Обсудили на встрече несколько важных вопросов: эпидситуацию в Невинномысске, реабилитацию для переболевших COVID-19 и снабжение пациентов кислородом. Было отмечено, что вирус сильно помолодел — возраст тяжелобольных снизился на 12,5 лет, а кислородозависимых — стало больше. В таких условиях бесперебойные поставки медицинского кислорода становятся жизненно важными, подчеркнул Миненков.

- Мы предпринимаем все необходимые меры, чтобы в медучреждения он поступал вовремя, без перебоев. Большую помощь в этом оказывает «Невинномысский Азот» - недавно предприятие получило лицензию на производство медицинского кислорода, а продукция прошла медэкспертизу, - рассказал глава Невинномысска на своей странице в Instagram.

Было отмечено, что завод готов поставлять 64 тонны жидкого кислорода в месяц. Что же касается переболевших коронавирусом, то было сказано, что в Невинномысске стартовала большая программа по диспансеризации населения. В рамках нее перенесшие ковид смогут пройти углубленное обследование. По мнению медиков, у инфекции есть серьезные последствия, поэтому нельзя пренебрегать тщательной проверкой всего организма.

Полное интервью прошедшей встречи можно посмотреть в видео IGTV на странице главы Невинномысска в соцсети.