Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество25 августа 2021 14:37

Более 300 тысяч ставропольских школьников сядут за парты в новом учебном году

По результатам приемки к 2021/22 учебному году в крае готовы все общеобразовательные организации
Руслан АПОЛЛОНОВРуслан АПОЛЛОНОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)

На Ставрополье все школы обеспечены достаточным количеством рециркуляторов, средств дезинфекции и измерения температуры.

Особое внимание уделили антитеррористической и противопожарной защищенности. Во всех образовательных организациях края утверждены паспорта безопасности.

Школы оборудованы системами пожарной сигнализации.

В каждой - установлены информационные стенды по вопросам пожарной безопасности и проведения спасательных мероприятий при возникновении ЧС природного и техногенного характера, проведены инструктажи с работниками, ответственными за безопасность детей.

Не менее важно, что все образовательные организации Ставрополья оборудованы системами (кнопками) вызова подразделений экстренных служб.