Более 300 тысяч ставропольских школьников сядут за парты в новом учебном году

На Ставрополье все школы обеспечены достаточным количеством рециркуляторов, средств дезинфекции и измерения температуры.

Особое внимание уделили антитеррористической и противопожарной защищенности. Во всех образовательных организациях края утверждены паспорта безопасности.

Школы оборудованы системами пожарной сигнализации.

В каждой - установлены информационные стенды по вопросам пожарной безопасности и проведения спасательных мероприятий при возникновении ЧС природного и техногенного характера, проведены инструктажи с работниками, ответственными за безопасность детей.

Не менее важно, что все образовательные организации Ставрополья оборудованы системами (кнопками) вызова подразделений экстренных служб.