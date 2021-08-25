«Россети Северный Кавказ» на 18 % улучшили платежную дисциплину населения Северной Осетии

По словам заместителя директора филиала «Севкавказэнерго» – директора отделения «Энергосбыт» Артура Хурсинова, применение принудительных мер для взыскания долгов – самый неприятный вариант развития событий, как для должников, так и для гарантирующего поставщика

Уровень сбора платежей за потребленную электроэнергию с населения Северной Осетии за семь месяцев 2021 года составил 93 %. Это на 18 процентных пункта выше показателей аналогичного периода прошлого года.

Несмотря на значительное улучшение платежной дисциплины, прирост общей дебиторской задолженности абонентов-физических лиц с начала текущего года превысил 66 млн рублей. Таким образом, суммарный долг обозначенной группы потребителей перед компанией «Россети Северный Кавказ» по состоянию на 1 августа 2021 года достиг 800 млн рублей.

Суммы долгов регулярно уклоняющихся от оплаты граждан варьируются от нескольких до десятков тысяч рублей. В их отношении филиал «Севкавказэнерго» вынужден применять все предусмотренные законодательством меры воздействия – взыскание задолженности через суд и ограничение в потреблении ресурса.

Напомним, что основанием для ввода режима ограничения служит возникновение задолженности по оплате электроэнергии за два расчетных периода, исчисленной, исходя из нормативов потребления. При этом дополнительного судебного решения для отключения не требуется. Важно отметить, что в случае просрочки платежа, на сумму долга начисляются пени.

По словам заместителя директора филиала «Севкавказэнерго» – директора отделения «Энергосбыт» Артура Хурсинова, применение принудительных мер для взыскания долгов – самый неприятный вариант развития событий, как для должников, так и для гарантирующего поставщика.

«В случае если у потребителя имеется объективная причина неплатежей и желание решить сложившуюся проблему, мы готовы предложить ему заключить договор реструктуризации, предоставляющий возможность поэтапного погашения задолженности. Если условия соглашения будут ответственно соблюдаться, то в отношении абонента не будут применяться меры принудительного взыскания долга», - резюмировал Артур Хурсинов.