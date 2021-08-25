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Общество25 августа 2021 18:18

Жительница Ставрополя стала суперфиналисткой федерального телешоу "Кондитер"

Другая ставропольчанка тоже участвовала в конкурсе, но не смогла дойти до конца
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
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24 августа в эфир вышел очередной выпуск программы "Кондитер", в которой кулинары со всей России показывают свои навыки кондитерского дела. В числе участников оказались две жительницы Ставрополя - Анастасия Солошенко и Виктория Шаповал.

Солошенко смогла пройти в суперфинал конкурса, а вот Шаповал - нет. Ее исключили чуть раньше, но она также показала достойные результаты.

А вот работой Анастасии жюри остались крайне довольны.

- Вы у меня напрямую ассоциируетесь с лучшим кондитером России, - отметил ведущий программы Ренат Агзамов.