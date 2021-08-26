Число умерших от коронавируса ставропольцев достигло 2221

На Ставрополье продолжают умирать пациенты с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. Число умерших достигло 2221. За сутки скончались еще 18 пациентов. Об этом утром, 26 августа сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

Ежедневно продолжается тестирование на COVID-19, за прошедшие сутки выполнено более 7 тысяч таких исследований. Выявлены новые случаи заболевания. За вчерашний день диагноз подтвердился у 358 человек.

- Единственный способ победить пандемию – вакцинация. Вчера прививку первым компонентом вакцины против COVID-19 на Ставрополье сделали еще 4 177 человек. Иммунизация бесплатна и доступна для всех. Запасы вакцины регулярно пополняются, - напомнил губернатор Ставрополья.