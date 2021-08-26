Жителю Ставрополя дали 10 лет колонии за пропаганду терроризма

В СУ СК России по Ставропольскому краю сообщили, что суд дал 10 лет лишения свободы мужчине, который оправдовал и пропагандировал деятельность террористов. 2 года он проведет в тюрьме, а потом отправится в колонию строго режима.

По данным следствия, преступник публиковал в интернете видео с поощрением насильственных действий запрещенных организаций. Он открыл доступ к материалам и активно их распространял.

Также он склонял знакомых к участию в подобной деятельности. Например, предлагал помогать террористам, сохраняя это в секрете.

В итоге суд приговорил его к 10 годам колонии.