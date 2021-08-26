Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество26 августа 2021 21:54

В июле губернатор Ставрополья получил 471 запрос о помощи на "Прямую линию"

Жителей региона беспокоят вопросы ЖКХ, вакцинации, транспорта и т.д.
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

В июле 2021 года глава Ставропольского края получил 471 обращение во время "Прямой линии". Жители региона звонили на горячую линию, писали свои вопросы непосредственно губернатору в инстаграм и в чате прямого эфира.

- Многие вопросы поступают из-за того, что у большинства жителей просто нет доступной информации по поводу планов развития их территорий. Все муниципальные главы и руководители органов власти должны доводить до населения информацию о графиках работ, о завершении или переносе сроков, - заявил глава края.

Больше всего местных жителей интересуют проблемы дорог, ЖКХ, транспорта и т.д.