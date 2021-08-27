На Ставрополье 27 августа установили новый антирекорд по смертности от коронавируса

За сутки на Ставрополье от коронавируса скончался 21 человек. Об этом утром 27 августа сообщил губернатор края. Число умерших достигло 2242.

Владимир Владимиров выразил соболезнования родным и близким этих людей. За вчерашний день диагноз подтвердился у 360 человек.

Число зараженных достигло 73793. Число тех, кто сумел преодолеть недуг, вновь увеличилось и уже составило более 61,5 тысячи человек. В том числе, за прошедшие сутки выписан 211 пациентов.

- Сдержать распространение инфекции, избежать пагубных последствий поможет только вакцинация. Пожалуйста, прививайтесь. Берегите себя и близких! – обратился губернатор к ставропольцам.