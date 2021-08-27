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Общество27 августа 2021 8:23

На Ставрополье 27 августа установили новый антирекорд по смертности от коронавируса

Число умерших в регионе достигло 2242
Ася АСРЯНАся АСРЯН
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За сутки на Ставрополье от коронавируса скончался 21 человек. Об этом утром 27 августа сообщил губернатор края. Число умерших достигло 2242.

Владимир Владимиров выразил соболезнования родным и близким этих людей. За вчерашний день диагноз подтвердился у 360 человек.

Число зараженных достигло 73793. Число тех, кто сумел преодолеть недуг, вновь увеличилось и уже составило более 61,5 тысячи человек. В том числе, за прошедшие сутки выписан 211 пациентов.

- Сдержать распространение инфекции, избежать пагубных последствий поможет только вакцинация. Пожалуйста, прививайтесь. Берегите себя и близких! – обратился губернатор к ставропольцам.