Больше тысячи камер видеонаблюдения помогут отслеживать безопасность детей в школах Ставрополя

В Ставрополе все 43 городских школы готовы принять учеников в первый день осени. В муниципальных образовательных учреждениях провели ремонт установок пожарной автоматики, перезарядку огнетушителей, приобрели первичные средства пожаротушения.

В 20 чердачных помещениях обработали деревянные конструкции огнезащитными средствами. Также замерили сопротивление изоляции электропроводки и контуры заземления.

Городские школы, детские сады и учреждения дополнительного образования находятся под круглосуточной охраной.

Кроме частных охранных предприятий за безопасностью детей следят и казаки. Каждое заведение оснащено тревожными кнопками экстренного вызова оперативных групп и ручными металлодетекторами. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ставрополя.

Из школ краевого центра в городскую Единую дежурно-диспетчерскую службу выведено 944 камеры наружного и 242 внутреннего наблюдения.

В конце августа в сотрудники госавтоинспекции и администрации города проверят установку дорожных знаков вблизи детских учреждений, дорожную разметку и искусственные неровности.