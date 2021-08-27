На Ставрополье женщина купила у мошенника криптовалюту на 2,1 млн рублей

42-летней жительнице Ессентуков позвонил якобы представитель брокерской фирмы. Мужчина предложил ей выгодно вложить и преумножить сбережения.

Поверив в столь выгодные условия, ставропольчанка «приобрела» через злоумышленника криптовалюту на сумму свыше 2,1 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.

Женщина засомневалась в честности онлайн-блокера, когда не получила обещанной финансовой выгоды.

Разочарованная жительница курорта обратилась за помощью к полицейским. Сейчас правоохранители разыскивают злоумышленника.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье: «Мошенничество».

Полиция Ставрополья призывает граждан к бдительности при общении с незнакомцами, переводе денежных средств на неизвестные счета.