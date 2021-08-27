Прокуратура Ставрополья проверит обстоятельства ДТП с тремя погибшими

Прокуратура Ставропольского края организовала проверку по факту ДТП с тремя погибшими в Изобильненском городском округе. Об этом сайту stav.kp.ru рассказал представитель ведомства.

- По данному факту прокуратурой Изобильненского района проводится проверка, в ходе которой будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, - сообщили в прокуратуре Ставропольского края.

Авария случилась 27 августа, после семи утра, на 8 километре трассы "Изобильный - Рыздвяный". По предварительной информации, водитель "Хендай", превысив скорость, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Лада Ларгус".

- В результате ДТП на месте происшествия погиб водитель "Хендай", в реанимацию больницы Изобильного доставлены водитель и 2 пассажира "Лада Ларгус", где впоследствии оба пассажира скончались. Водитель получил тяжелые травмы. Все участники автоаварии являются местными жителями, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Ставропольскому краю.

На месте работают инспекторы, следователи и спасатели.