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Общество28 августа 2021 9:00

На Ставрополье 28 августа установлен новый антирекорд по смертности от коронавируса

За сутки скончались 23 пациента
Ася АСРЯНАся АСРЯН
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На Ставрополье за сутки от коронавируса скончались 23 человека, у которых болезнь протекала в тяжелой форме. Число умерших достигло 2265. Об этом сообщил губернатор Ставрополья на своей странице в соцсети.

За вчерашний день диагноз подтвердился у 361 жителя края. Число зараженных достигло 74154. Победить болезнь смогли 208 человек.

- Чем быстрее будет идти вакцинация против COVID-19, тем скорее мы сможем остановить вирус. Прививку против COVID-19 в нашем крае сделали 647 тысяч человек, в том числе 4156, - за прошедшие сутки. Иммунизация бесплатна и доступна для всех. Запасы вакцины регулярно пополняются. Берегите себя! Здоровья всем! – обратился Владимир Владимиров к землякам.