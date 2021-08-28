На Ставрополье 28 августа установлен новый антирекорд по смертности от коронавируса

На Ставрополье за сутки от коронавируса скончались 23 человека, у которых болезнь протекала в тяжелой форме. Число умерших достигло 2265. Об этом сообщил губернатор Ставрополья на своей странице в соцсети.

За вчерашний день диагноз подтвердился у 361 жителя края. Число зараженных достигло 74154. Победить болезнь смогли 208 человек.

- Чем быстрее будет идти вакцинация против COVID-19, тем скорее мы сможем остановить вирус. Прививку против COVID-19 в нашем крае сделали 647 тысяч человек, в том числе 4156, - за прошедшие сутки. Иммунизация бесплатна и доступна для всех. Запасы вакцины регулярно пополняются. Берегите себя! Здоровья всем! – обратился Владимир Владимиров к землякам.