В Дагестане медики борются за жизнь пострадавших при хлопке газа детей

В Махачкале накануне прогремел взрыв. По предварительной версии, произошел хлопок газа. От взрыва пострадали двое подростков.

Примечательно, что помещение - нежилое. Ударная волна выбила пластиковые окна и двери. А дети 12 и 13 лет просто проходили в это время мимо дома. Сейчас пострадавшие дети находятся в реанимации.

Врачи борются за жизнь двух мальчиков 12 и 13 лет. У одного ожоги 55% поверхности тела, у второго — 45%. Их состояние оценивается как тяжелое.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики. Детям проводится интенсивная терапия под наблюдением комбустиолога и реаниматолога.