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Общество30 августа 2021 8:16

На Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 358 человек

За вчерашний день скончался еще 21 пациент
Ася АСРЯНАся АСРЯН
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На Ставрополье число зараженных коронавирусом достигло 74872. За сутки заразились еще 358 человек. Об этом сообщил губернатор Ставрополья на своей странице в сети. За вчерашний день жертвами болезни стал 21 пациент.

Владимир Владимиров выразил соболезнования родным и близким этих людей. За сутки количество выздоровевших увеличилось и составляет в целом уже 61 953 человека.

- Остановить COVID-19 поможет вакцинация. Прививку против COVID-19 в нашем крае уже сделали более 649 тысяч человек. Кампания по иммунизации продолжается Берегите себя и будьте здоровы! – обратился губернатор к землякам.