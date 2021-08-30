На Ставрополье мужчина получил 8 лет колонии за покушение на убийство главы крестьянско-фермерского хозяйства

Суд вынес приговор в отношении 54-летнего управляющего одного из крестьянско-фермерского хозяйств Новоалександровского городского округа.

Он признан виновным в покушение на убийство. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.

По данным ведомства, 20 июня 2020 года на автодороге в поселке Присадовом Новоалександровского городского округа осужденный, увидев, что на автомобиле едет глава крестьянско-фермерского хозяйства, с которым у него были длительные судебные споры о земле, вышел из своей машины и несколько раз выстрелил из ружья в потерпевшего.

В результате мужчина получил огнестрельные ранения головы и тела. Но, к счастью, остался жив благодаря медицинской помощи.

Суд назначил мужчине наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.