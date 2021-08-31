В Буденновском округе пьяный водитель спровоцировал ДТП, пострадали 2 человека

Инцидент произошел 30 августа, около 12:30, в селе Орловском Буденновского округа. Водитель автомобиля ВАЗ-21074 выехал встречную на полосу, где столкнулся с автомобилем Лада Калина.

За медицинской помощью обратились водитель и пассажир Калины. 47-летний водитель «семерки» в ДТП не пострадал, от прохождения освидетельствования на состояние опьянения отказался.

По данному факту составлен административный материал, мужчине грозит лишение права управления и крупный штраф. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю. По факту происшествия проводится проверка.