В Изобильном 26-летняя сотрудница банка незаконно получила от клиентов 25, 5 млн рублей

В Изобильном 26-летняя сотрудница банка решила заработать деньги нечестным путем. Так, молодая ставропольчанка вводила клиентов в заблуждение и предоставляла им лжедоговоры об открытии якобы депозитного счета.

После подписания всех необходимых документов, не имеющих юридическую силу, заявители передавали ей деньги для внесения на их счета.

Но деньги на них не поступали, так как молодая злоумышленница тратила их на себя. В итоге от ее действий пострадали 32 человека в возрасте от 42 до 84 лет, большинство из которых пенсионеры.

Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, составила более 25,5 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МВД России.

Против девушки возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Сейчас правоохранители собирают необходимые доказательства.

Злоумышленница призналась на допросе, что эти деньги уже успела потратить.