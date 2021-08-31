Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия31 августа 2021 13:21

В Изобильном 26-летняя сотрудница банка незаконно получила от клиентов 25, 5 млн рублей

Злоумышленнице удалось обмануть более 30 человек. Среди них были и пенсионеры
Ася АСРЯНАся АСРЯН
КомментироватьОставить комментарий(0)

В Изобильном 26-летняя сотрудница банка решила заработать деньги нечестным путем. Так, молодая ставропольчанка вводила клиентов в заблуждение и предоставляла им лжедоговоры об открытии якобы депозитного счета.

После подписания всех необходимых документов, не имеющих юридическую силу, заявители передавали ей деньги для внесения на их счета.

Но деньги на них не поступали, так как молодая злоумышленница тратила их на себя. В итоге от ее действий пострадали 32 человека в возрасте от 42 до 84 лет, большинство из которых пенсионеры.

Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, составила более 25,5 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МВД России.

Против девушки возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Сейчас правоохранители собирают необходимые доказательства.

Злоумышленница призналась на допросе, что эти деньги уже успела потратить.