Почти 118 тысяч жителей Ставрополья не могут покинуть Россию из-за долгов

Около 118 тысяч жителей Ставрополья не могут уехать из России из-за накопленных долгов. Об этом сообщает пресс-служба краевого УФССП. Существует несколько причин, по которым могут запретить выезд из страны.

Ограничения введут в случае, когда долг превысил 30 тысяч рублей. Если гражданин не погашает задолженность более двух месяцев, то нижний предел составит 10 тысяч рублей.

Также должник не сможет покинуть страну в случае, если в исполнительном документе есть требование неимущественного характера. Управление ФССП России по Ставропольскому краю рекомендует гражданам проверять наличие у себя задолженностей перед поездкой за границу.

Выяснить этот вопрос можно на сайте госуслуг, либо через сервис «Банк данных исполнительных производств» на сайте приставов.

Ранее «КП» писала, что на Ставрополье маг пытался загипнотизировать судебных приставов, чтобы не платить долг. Он являлся в странных одеждах и с волшебными предметами, пытаясь убедить сотрудников, что у него нет кредита.