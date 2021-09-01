Житель Ставрополья наказал собутыльника за застолье с просроченными продуктами

В одном из домов Буденновска мужчина вместе со своим 32-летним другом распивали спиртные напитки. Во время застолья между ними произошла ссора. Причиной послужили истекшие сроки годности у продуктов питания, которые были поданы на стол.

Высказав предположение о том, что приятель хочет его отравить, собутыльник ударил кулаком по лицу потерпевшего, затем достал из кармана его брюк 13 тысяч рублей.

Взяв якобы компенсацию за испорченный вечер, гость поспешил уйти. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.

Долго скрываться у злоумышленника не вышло. Полицейские установили его местонахождение и доставили на допрос. Там он признался в содеянном.

Против злоумышленника возбудили уголовное дело по статье: «Грабеж».