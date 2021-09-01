В Ставропольском крае встретили День знаний

Фото: пресс-служба губернатора Ставрополья

В День знаний первые звонки прозвенели во всех 634 школах края. Одним из событий 1-го сентября стало торжественное открытие православной Свято-Владимировской гимназии в Ставрополе. В нем поучаствовали губернатор региона, Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл.

– В таких учебных заведениях дают знания и воспитывают духовно, а каждый из нас хочет, чтобы наши дети выросли нравственными, добрыми людьми. Я желают всем учителям и родителям гордиться детьми, чтобы они чаще радовали нас своими успехами. А всем учащимся желаю здоровья и успешного школьного года, – обратился глава края к участникам торжественной церемонии.

Новая гимназия рассчитана на обучение 96 учащихся с 1 по 4 классы. В четырехэтажном здании расположены классные комнаты, актовый зал, библиотека, пищеблок, медицинский кабинет, кабинеты иностранных языков и логопеда. Учебный процесс будет построен на основах федерального государственного образовательного стандарта, а также православной и казачьей культуры.

В этом году на Ставрополье за парты сели около 300 тысяч учащихся, из которых 35 тысяч – первоклассники. Учащихся первых классов на 1,5 тысячи человек больше, чем год назад.