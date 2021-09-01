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Общество1 сентября 2021 12:48

Министр энергетики, промышленности и связи Ставрополья подал в отставку

Известно, что Шульженко «по собственной инициативе освобожден от должности министра энергетики, промышленности и связи Ставропольского края»
Руслан АПОЛЛОНОВРуслан АПОЛЛОНОВ
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Осенью 2019 года губернатор Ставрополья Владимир Владимиров назначил на должность министра энергетики, промышленности и связи края Виталия Шульженко

Осенью 2019 года губернатор Ставрополья Владимир Владимиров назначил на должность министра энергетики, промышленности и связи края Виталия Шульженко

Министр энергетики, промышленности и связи Ставрополья Виталий Шульженко ушел в отставку по собственному желанию. Об этом сайту stav.kp.ru сообщили в ведомстве 1 сентября 2021 года.

Известно, что Шульженко «по собственной инициативе освобожден от должности министра энергетики, промышленности и связи Ставропольского края».

Напомним, осенью 2019 года губернатор Ставрополья Владимир Владимиров назначил на должность министра энергетики, промышленности и связи края Виталия Шульженко, до этого занимавшего должность первого заместителя руководителя ведомства.

А ранее в сентябре 2019 года глава Ставрополья принял отставку министра энергетики, промышленности и связи региона Виталия Хоценко. Он оставил пост по собственной инициативе — в связи с переходом на новое место работы в федеральных органах власти.

Виталий Шульженко родился 25 декабря 1971 года в Светлограде. Окончил Московский энергетический институт (технический университет).