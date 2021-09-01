В Северо-Кавказском федеральном университете открыли два новых корпуса

На церемонии открытия новых корпусов СКФУ.

В День знаний в Ставрополе торжественно открыли два новых учебно-лабораторных корпуса СКФУ.

В одном из них, как рассказали в вузе, будут готовить инженеров. В современном шестиэтажном здании площадью 8,5 тысячи квадратных метров созданы все условия для максимально приближенного к практике обучения будущих специалистов в сфере строительства, транспорта, машиностроения, техносферной и пожарной безопасности. В специализированных учебных лабораториях и научно-образовательных центрах, оснащенных современным оборудованием, студенты смогут создавать 3D-модели, печатать прототипы на современных 3D-принтерах и затем изготавливать образцы.

Второй корпус (семиэтажное здание площадью 9,3 тысячи кв. м) предназначен для занятий студентов медико-биологического факультета и факультета пищевой инженерии и биотехнологий. Для них тоже оборудованы современные специализированные лаборатории и центры.

В обоих корпусах есть специальные учебные помещения и санитарные комнаты для ребят с ограниченными возможностями здоровья, а также пандусы, кнопки вызова помощников и вывески на языке Брайля.

- В СКФУ учится талантливая, целеустремленная молодежь со всей России и еще около шестидесяти стран мира, и наша задача - создать все необходимые условия для раскрытия ее потенциала, - подчеркнул ректор университета Дмитрий Беспалов. - Мы постоянно совершенствуем материально-техническую базу университета, открываем новые лаборатории и учебные центры. Планомерная, системная работа в этом направлении позволяет готовить высококвалифицированные, конкурентоспособные кадры для экономики региона, а также создавать востребованные на рынке инновационные разработки.

Кстати, из 6000 нынешних первокурсников СКФУ более 3400 поступили на бюджетной основе. А всего в вузе ежегодно обучаются свыше 22 тысяч человек.