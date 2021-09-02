На Ставрополье за сутки коронавирусом заразилось 357 человек

Число выписанных из-под медицинского наблюдения пациентов увеличилось еще на 232 человека и в целом составило свыше 63,5 тысячи. Но, к сожалению, за сутки произошли и летальные случаи. Скончались еще 22 человека.

Число умерших в нашем крае достигло 2371. - Соболезную родным скончавшихся пациентов, - написал губернатор Ставрополья на своей странице в сети.

За вчерашний день диагноз коронавирусная инфекция подтвердился еще у 357 человек. Число зараженных в регионе достигло 75943.

- Мы продолжаем вакцинацию от COVID-19. Желающих сделать прививку всё больше. Количество получивших первый компонент вакцины уже превышает 658,5 тысячи человек, - обратился Владимир Владимиров к жителям нашего края.