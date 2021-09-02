С января 2021 года курорты Ставрополья приняли более 700 тысяч гостей

С начала 2021 года города-курорты Ставропольского края посетило более 700 тысяч человек. Это большой рост по сравнению с пандемийным 2020 годом, однако и в 2019 году поток туристов был меньше.

В министерстве туризма региона предположили, что это связано со снятием локдауна в стране, а также сдерживанием цен и программой туристского кешбэка. Загрузка санаториев почти стопроцентная, также как и гостиниц.

- В настоящее время у нас реализуется 43 инвестпроекта санаторно-курортного и туристского назначения на общую сумму свыше 45 миллиардов рублей. Ожидается увеличение объёма коечного фонда более чем на 7 тысяч койко-мест, создание порядка 4,7 тысяч новых рабочих мест, что напрямую скажется на росте турпотока, - рассказал министр туризма Ставрополья Кирилл Реут.

В скором времени в городах-курортах пройдет реставрация санаториев, а также строительство новых.