Вышла креативная версия фильма «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» с участием главы Невинномысска

Михаил Миненков напомнил жителям Невинномысска про субботник #ЭтоПросто, запланированный на 4 сентября

Знаменитый фильм режиссера Элема Климова «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» вдохновил креативную команду Невинномысска на создание кинокартины о жизни города химиков. Назвали ее «Добро пожаловать, или Это просто!».

Для создания не привлекался профессиональный сценарист - все писали сами ребята. А глава Невинномысска выступил в качестве актера, о чем рассказал на своей странице в Instagram, опубликовав полную версию фильма. Михаил Миненков отметил, что приехал на съемочную площадку буквально на полчаса, абсолютно не зная сценария. Зато прекрасно знает старую классику, которую доложен посмотреть, по его убеждению, каждый.

- Кто такой Джарахов (скандальный блогер - прим. Ред.), думаю, очень хорошо знают наши дети от 5 до 15 лет, - пишет глава города в соцсети. - И это наша проблема! Потому что приоритеты современных детей формируют не подвиги летчиков, космонавтов, врачей, а минутные персонажи с непонятным творчеством.

В конце поста Михаил Миненков напомнил жителям Невинномысска про субботник #ЭтоПросто, запланированный на 4 сентября.