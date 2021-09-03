На Ставрополье женщина перевела лжесотруднику банка 1 миллион рублей

53-летней жительнице Изобильненского городского округа позвонил неизвестный мужчина, представился сотрудником финансового учреждения и сообщил, что на ее имя пытаются оформить кредит.

По словам лжесотрудника, чтобы предотвратить несанкционированные действия, нужно взять еще один кредит якобы для закрытия уже существующего. Доверчивая ставропольчанка поверила мужчине и последовала всем его инструкциям.

Несколькими переводами она отдала мошенникам один миллион рублей. Когда 53-летняя женщина поняла, что ее обманули, обратилась с завялением в полицию.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».

Сейчас правоохранители устанавливают личность злоумышленника. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.