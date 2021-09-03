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Общество3 сентября 2021 20:17

На Ставрополье испытывают станцию зарядки для электромобилей

Скоро в регионе появятся несколько таких точек
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
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Один из производителей Ставропольского края представил модель станции подзарядки для электромобилей. Теперь его нужно испытать, для этого привлекут владельцев специальных автомобилей.

В скором времени во всем регионе будут такие станции. Сами водители не раз говорили о преимуществах и недостатках электроавтомобилей, главная проблема сейчас - отсутствие мест для зарядки.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что в регионе есть инвестор и инициатор проекта - местный бизнесмен. Он планирует открыть несколько таких заправок в разных точках города.

- Такое расположение обеспечит владельцам электромобилей транспортное плечо в радиусе сотни километров, - заявил замглавы краевого минэнергопромсвязи Василий Глушаков.