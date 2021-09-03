На новом путепроводе Невинномысска установили 11 новых видеокамер

Глава администрации Невинномысска Михаил Миненков сообщил в инстаграм-аккаунте, что на недавно восстановленном путепроводе установили 11 новых видеокамер.

- Теперь за нарушения правил дорожного движения на путепроводе будут приходить штрафы, - написал Миненков.

Всего будут работать 11 камер, 10 из них специализированы на обзорном наблюдении, а один регистрирует именно нарушения.

Путепровод открыли недавно, торжественную церемонию открыли губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров и мэр Невинномысска Миненков.