Мэрия Ессентуков предупредила собственников о сносе 12 ларьков и павильонов

В администрации Ессентуков обсудили вопрос незарегистрированных построек на территории города. Сотрудники решили снести их и предупредили владельцев павильонов и магазинов.

- На повестке дня – 12 нестационарных объектов, которые не имеют никакого законного основания для своей деятельности. Большая часть выявленных объектов – брошенные, полуразвалившиеся "коробки", портящие вид городских улиц, - рассказали в мэрии.

Во всех городах Ставропольского края ведут борьбу с нелегальными постройками. Сносят гаражи, ларьки, павильоны и т.д.