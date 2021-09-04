Интернет-знакомый вынес драгоценности из дома ставропольчанки пока та была на отдыхе

В Ставрополе молодой человек из соседнего региона воспользовался гостеприимством знакомой и украл ее драгоценности.

В полицию обратилась 21-летняя девушка. Она рассказала, что у нее пропали серьги, кольцо и цепочка, пока она была на отдыхе. Проживает она с приятельницей, которая предложила на время впустить в их квартиру мужчину, с которым та познакомилась пару лет назад в интернете. Девушка согласилась

Молодой человек погостил и уехал с имуществом хозяйки. По возвращении девушка обнаружила пропажу ювелирных изделий на сумму в 35 тысяч рублей.

- Злоумышленником оказался 25-летний житель соседнего региона. Мужчину доставили в городской отдел полиции, где он дал признательные показания и пояснил, что похищенное уже сдал в ломбард, но готов возместить ущерб, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по СК.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».