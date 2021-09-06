Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия6 сентября 2021 10:41

На Ставрополье под колесами иномарки скончался 33-летний мужчина

Резаные травмы от разбившегося ветрового стекла получила 22-летняя пассажирка иномарки
Руслан АПОЛЛОНОВРуслан АПОЛЛОНОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю

Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю

Инцидент произошел в ночь на 6 сентября, около полуночи на автодороге «Ставрополь – Александровское-Минеральные Воды» в Грачевском округе.

Водитель автомобиля Хендэ Солярис сбил пешехода, который по неустановленным пока причинам находился на проезжей части дороги без цели ее перехода. 33-летний мужчина оказался жителем села Надежда.

К сожалению, от полученных травм он скончался. Резаные травмы от разбившегося ветрового стекла получила 22-летняя пассажирка иномарки.

За рулем машины был 29-летний житель Буденновского городского округа. За последние два года он трижды привлекался к административной ответственности за грубые нарушения ПДД.

У водителя и погибшего пешехода произведен забор крови для химико-токсикологического исследования. Назначена проверка, устанавливается степень ответственности участников.