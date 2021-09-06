Новая экспозиция об истории Ставрополя займет более 160 квадратных метров

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

В Ставрополе в преддверии 244-летия города откроется современная экспозиция об истории краевого центра. Так, постоянно действующая выставка будет находиться в цокольном помещении Ставропольского музея-заповедника имени Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве.

Ценные предметы, исторические документы разместят в зале площадью 163 кв метра. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. Сейчас завершается монтаж экспозиции.

Специалисты готовят для посетителей 16 экспозиционных разделов, из них 7 – виртуальных. Посетители смогут узнать об истории возникновения крепости, о казачестве, познакомится с биографией известных ставропольцев. Выставка поможет погрузиться в прошлое и настоящее Ставрополя XVIII – XXI веков.

Напомним, что наш край принял решение об отмене массовых празднований в честь дней городов, сел и округов, большинство из которых традиционно проводятся в сентябре. Причиной отмены праздников стала напряженная эпидситуация по коронавирусу.

Тем временем власти края направят в сферу здравоохранения деньги, которые высвободятся за счет отмены массовых празднований.

К 6 сентября число умерших от ковида в крае достигло 2458. Владимир Владимиров выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.